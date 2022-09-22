Отец Махсы Амини: Мою дочь избивали, на ее теле были синяки

Отец 22-летней иранки Махсы Амини, гибель которой вызвала широкомасштабные протесты в Иране, опроверг официальную версию о том, что у его дочери были проблемы со здоровьем, сообщает Русская служба BBC.

По словам отца девушки, Амджада Амини, ему не дали доступа к материалам вскрытия дочери. В беседе с BBC он сказал, что здоровье девушки было в полном порядке, а смерть наступила в результате побоев со стороны полицейских.

«Мой сын был с ней. Есть свидетели, которые ему рассказали, что ее били в микроавтобусе и потом в полицейском участке. Сын просил их, чтобы ее не забирали, но его тоже побили, порвали одежду. Я попросил у них посмотреть запись с нательных камер полицейских, а мне сказали, что у камер в тот момент села батарейка», - рассказывает Амджад.

Мужчина рассказывает, что после гибели дочери ему долго не давали увидеть ее тело.