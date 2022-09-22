Зеленский призвал российских призывников сдаваться в плен

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежедневного видеообращения посоветовал россиянам, которых призывают в армию, протестовать против мобилизации, уезжать из страны или сдаваться в плен, чтобы не погибнуть на войне.

«55 000 российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить», - заявил президент Украины.