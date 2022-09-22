Пашиняну напомнили: «Когда спишь рядом с медведем, старайся не храпеть» наш обзор
Усиление антироссийских настроений в Армении и все громче звучащие призывы покинуть ОДКБ, вынудили премьер-министра Никола Пашиняна экстренно вмешаться в ситуацию. По информации армянской газеты «Паст», премьер-министр призвал своих сторонников воздерживаться от резких заявлений и излишней активности, а также постараться как можно реже говорить о выходе страны из ОДКБ.
Газета отмечает, что недовольство деятельностью ОДКБ озвучивается сегодня не только отдельными оппозиционными группами, но и на значительно более высоком уровне. Так прозападное крыло «Гражданского договора» (партия Пашиняна – ред.) настаивает на скорейшем выходе Армении из ОДКБ. Этот же вопрос обсуждался и на состоявшейся несколько дней назад встрече с послом США Линн Трейси.
Согласно источникам газеты, представителям прозападного крыла «Гражданского договора» было рекомендовано на этой встрече тиражировать антироссийские тезисы и жестко критиковать ОДКБ.
Не секрет, что катализатором усиления призывов о выходе Армении из ОДКБ стал недавний визит в Ереван спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, проходивший на фоне приграничных боестолкновений с Азербайджаном. Не случайно, в ходе вчерашней встречи Никола Пашиняна с внепарламентскими силами, Арам Саргсян, председатель партии «Республика» вместе с лидерами нескольких коалиционных партий, предложил главе армянского правительства как можно быстрее выйти из ОДКБ.
Обосновывая свое предложение, Арам Саргсян привел в пример Иорданию и Израиль, которые, не являясь членами какого-либо военного союза, остаются, тем не менее, стратегическими партнерами США.
Мало того, Саргсян поделился с премьер-министром собственными расчетами, по которым Армения, в случае выхода из ОДКБ, будет ежегодно получать от США военную помощь в размере 400 миллионов долларов.
На логичный вопрос Пашиняна, получила ли Армения от США конкретное предложение о военном сотрудничестве, Саргсян ответил, что визит Пелоси в Ереван, фактически, и есть такое предложение.
Осталось лишь выйти из ОДКБ.
Здесь необходимо вспомнить, что Нэнси Пелоси действительно намекала на готовность США оказать военную помощь Еревану в случае, если страна это сделает. Что, естественно, не прошло мимо ушей спикера армянского парламента, Алена Симоняна, который заявил:
«Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно объяснить ему, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будем делать из этого соответствующие выводы».
Но и на этом атаки политических сторонников Никола Пашиняна на своего босса не прекратились.
В тот же день секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, выступая в эфире одной из ереванских радиостанций, раскритиковал ОДКБ за то, что эта структура не оправдала возложенных на нее ожиданий и «все еще не отреагировала должным образом на то, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении».
Примерно те же мысли Григорян высказал и в ходе встречи с прибывшим в Ереван генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.
Трудно сказать, была ли эта по-армянски шумная демонстрация бойкота ОДКБ неожиданностью для Никола Пашиняна, или, все-таки, речь идет о политическом мини-спектакле Еревана, разыгранном с молчаливого ведома самого премьер-министра Армении, но однозначно ясно одно: пытаясь надавить на Россию угрозами выйти из ОДКБ и развалить тем самым и без того мертворожденный военный блок, окружение премьер-министра Армении затеяло крайне опасную игру, в результате вынудив Пашиняна вернуться к ручному режиму управления и резко прикрикнуть на своих не в меру разбушевавшихся партнеров.
Армянский премьер достаточно умен, чтобы понимать простую истину: Нэнси Пелоси – третья по значимости фигура в ведущем государстве мира, которая может прилетать и улетать куда угодно и когда вздумается. Зато военная база Российской Федерации находится в 80 километрах от ереванской резиденции Никола Пашиняна. Ну, а дальше остается только процитировать старую русскую пословицу:
«Когда спишь рядом с медведем, старайся не храпеть».