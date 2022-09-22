Захарова: Главы МИД ФРГ и Франции запросили встречу с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главы МИД Германии и Франции, а также одной североевропейской страны, якобы просили о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: Колонна (глава МИД Франции), Бербок (глава МИД Германии), еще представитель (одной из стран) Северной Европы запросили встречу с Лавровым», - сказала Захарова в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам Захаровой, некоторые «представители коллективного Запада» отговаривают от общения с Россией страны Евросоюза, которые «традиционно поддерживали исторические, экономические, гуманитарные связи» с Москвой. О ком конкретно идет речь, она не сказала.

ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Сергею Лаврову запрещен въезд в США из-за санкций, но визу ему выдали. Ее, однако, не получили несколько членов российской делегации. Постпред РФ при ООН Василий Небензя жаловался на проблемы с визами главе организации Антониу Гутерришу.