Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:06

Объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в связи с войной в Украине, повлекло за собой «великий русский исход». Не дожидаясь повесток из военкоматов, молодые россияне спешно пытаются покинуть страну. В результате со вчерашнего дня перед пунктами пропуска между Россией и соседними государствами выстроились длинные очереди. Те, кто не может позволить себе вылететь из страны самолетом, пытаются проехать в соседние страны на личных автомобилях. Пока власти официально еще не запретили военнообязанным выезд из страны, но сообщается, что на фоне беспрецедентного ажиотажа такой запрет уже неофициально введен.

В некоторых сообщениях в соцсетях пишут, что россиян начали «разворачивать» от сухопутной границы с Грузией. Сайт государственной компании «Российские железные дороги» перестал работать вообще, десятки, если не сотни тысяч людей ищут способы покинуть страну. Как уже сообщалось, сразу после объявления мобилизации взлетел до небес спрос на авиабилеты из России в страны, с которыми у России есть договор о безвизовом режиме. Россияне молниеносно раскупили билеты на все рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Турцию, ОАЭ, другие страны. К концу дня ажиотаж достиг такого уровня, что цена билета на рейс в Дубай подскочила до 15.000 долларов, стоимость билета в эконом-класс из Москвы в Стамбул выросла до 9.200 евро. Сербская авиакомпания Air Serbia заявила, что на ближайшие дни все билеты на рейс Москва-Белград уже распроданы. Также распроданы билеты из России в Турцию, Грузию и Армению. В соцсетях появилось множество фотографий и видеосюжетов с изображениями того, как после объявления частичной мобилизации россияне массово бегут из страны. Многокилометровые очереди выстроились во всех направлениях, а на поезда билеты раскуплены на многие дни вперёд. В соцсетях уже шутят, что началось «Великое русское переселение».

«Россияне массово бегут в Грузию, Монголию и соседние страны. С сегодняшней ночи на границе лютые очереди из машин. Не хотят воевать!» — шутят в одном из комментариев к видео. По сообщениям бурятского телеграмм-канала «Кяхта», колоссальная очередь из частных автомобилей выстроились на российско-монгольской границе. В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ - 228 километров. Монголия - ближайшее иностранное государство, куда можно без визы попасть на автомобиле, поезде или самолёте. Со вчерашнего дня на границе между Россией и Финляндией стоят длиннющие очереди. Вечером сообщалось, что «хвост» автомобилей на финской границе превысил 50 (!!) километров. Судя по поступающим сообщениям, финская сторона ограничила въезд российских граждан, заявив, что будет отказывать в туристических визах тем российским гражданам, у которых есть основания не возвращаться в Россию. По словам финского дипломата, которого цитирует портал EUobserver, сейчас в стране «идёт активная политическая дискуссия по вопросу доступа российских резервистов к политическому убежищу». Одновременно Финляндия обратилась к Еврокомиссии с предложением ужесточить въезд россиян во все страны ЕС. На фоне объявленной в России мобилизации, на границе России и Грузии образовались гигантские заторы. В сети публикуются видеосюжеты о пробке из легковых машин с российской стороны КПП «Верхний Ларс».

«Люди уже на «встречку» повылазили — кто без очереди, кто стоял уже раньше. Проехать невозможно, граница встала», — комментирует человек, снимающий видео. О «катастрофических пробках», которые «почти не движутся», говорят и пишут в сообществе «Ситуация на КПП «Верхний Ларс» в соцсети «ВКонтакте». «Пробки катастрофические. Все стоят, никто не едет. Пошёл шестой час, границы не видно», — пишет пользователь Руслан Малиновский. «Стоим с 00.10 МСК (22 сентября) перед (границей) России в Грузию. Не двигаемся. Видимо, граница перекрыта», — предположил Евгений Юрьевич. Часто задают вопрос, пропускают ли в Грузию мужчин, подпадающих под мобилизацию. Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для граждан России, которые хотят избежать призыва в армию. В частности, Эстония заявила, что не намерена предоставлять убежище россиянам, стремящимся избежать мобилизации. «Отказ от выполнения гражданского долга в России не является достаточным основанием для предоставления убежища в другой стране», – заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в ответ на запрос британского агентства Reuters. Эстонское МВД также сообщило, что россиянам, у которых есть вид на жительство в Эстонии, закроют обратный въезд в страну, если они примут участие в войне в Украине. Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал, что его страна «по соображениям безопасности не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации». Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что заявления о предоставлении убежища будут «рассматриваться в общем порядке, с учётом всех обстоятельств и на индивидуальной основе». Также ведомство добавило, что Литва «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем россиянам, которые за ними обращаются».