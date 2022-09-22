Кулеба заявил, что НАТО хочет присоединиться к Украине

НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе участия в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Кулебу спросили о возможном членстве его страны в НАТО. «Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», - ответил он (цитата по ТАСС).

13 сентября Киев опубликовал рекомендации для проекта договора о гарантиях безопасности. В документе говорилось, что Украина сохраняет курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Также для самообороны Киев надеется на формирование сил быстрого реагирования при поддержке альянса. Кремль назвал эту инициативу «угрозой для России».