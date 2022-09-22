Гарибашвили: Грузия готова стать центром для диалога между Баку и Ереваном

Грузия готова стать центром для диалога между Азербайджаном и Арменией ради мира в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают грузинские СМИ.

«Мы готовы стать центром для диалога Азербайджана и Армении, чтобы утвердить необходимый мир и стабильность в нашем регионе. Именно с таким намерением Грузия способствует мирной инициативе соседства, которая подразумевает участие всех трех государств Южного Кавказа», - сказал он.

По его словам, мирная инициатива соседства не направлена на замену уже существующих форматов. Он отметил, что «Грузия надеется стать добросовестным посредником, который поможет нормализации региональной безопасности».