ВСУ сбили четыре иранских дрона-камикадзе
Украинские военные в Николаевской области сбили четыре иранских дрона-камикадзе «Shahed-136», сообщила служба связей с общественностью Воздушного командования «Юг».
"22 сентября около 20:00 в небе над Николаевской областью воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Пивдень" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", - говорится в сообщении.