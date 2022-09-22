Макрон предупредил о «финальном предложении» Ирану по ядерной сделке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью CNN, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно, однако Ирану необходимо дать понять, что ему сделали «финальное» предложение, пишут российские СМИ.

«Я думаю, что сделка реализуема, но нам нужно ее финализировать. Нам следует дать ясно понять, что это финальное предложение», – подчеркнул французский президент.