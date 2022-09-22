МИД: Азербайджан использует все механизмы для оценки армянских преступлений

«Суд на основании поданных Азербайджаном ходатайств 7 декабря 2021 года единогласно принял решение о временных мерах против Армении. Таким образом, суд обязал Армению принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой вражды на почве ненависти на территории Армении в отношении граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения, а также воздержаться от действий, которые могут обострить или затянуть спор, в том числе затруднить его разрешение.

В МИД напомнили, что в сентябре прошлого года Азербайджан подал против Армении в Международный суд ООН иски по международной конвенции «Об отмене всех форм расовой дискриминации».

«Азербайджан обеспечит использование всех возможных международных механизмов для правовой оценки преступлений, совершенных Арменией в период оккупации, а также продолжающихся в настоящее время». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Основанием для принятия данного решения суда послужили представленные Азербайджаном доказательства о непривлечении к ответственности армянских лиц и этно-националистических групп (в основном VOMA, POGA и др.), пропагандирующих реваншизм, разжигающих ненависть и призывающих к насилию в отношении азербайджанцев, поощрением в ряде случаев их деятельности государственными органами Армении, награждением активистов организаций.

Несмотря на эти решения суда, Армения продолжала грубо нарушать свои обязательства в 2022 году, на территории страны не было принято никаких практических мер против реваншистов, разжигающих ненависть и призывающих к насилию в отношении азербайджанцев, а военизированные незаконные формирования продолжали свою деятельность против Азербайджана и азербайджанцев. Достаточно сказать, что основным лозунгом, звучавшим в Армении во время демонстраций внутри страны, начиная с апреля текущего года и направленным против азербайджанцев, была «Армения без турков».

В то же время до перехода города Лачин, сел Забух и Сус района под полный контроль Азербайджана незаконно проживавшие там в период оккупации лица армянского происхождения демонстративно проявляли свою этническую ненависть к азербайджанцам, сжигая принадлежавшие азербайджанцам дома и уничтожая леса. Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких действенных мер по предотвращению этих случаев или привлечению указанных лиц к ответственности за совершенные преступления.

Кроме того, в ходе разминирования Лачинского района в 2021 году было обнаружено до 1400 мин армянского производства. Абсолютное большинство территорий, где были закопаны мины, - это села и поселки, где когда-то жили азербайджанцы. Основная цель этой провокации - искусственное воспрепятствование возвращению вынужденных переселенцев на родину.

Эти доказательства, свидетельствующие о грубом нарушении Арменией решений Международного суда от 7 декабря 2021 года, сегодня были официально представлены в Международный суд», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.