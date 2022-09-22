США и Германия тянут с предоставлением танков Украине из-за логистики

США и Германия медлят с предоставлением Украине современных танков M-1 Abrams и Leopard из-за проблем, связанных с обслуживанием и логистикой, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что танки M-1 Abrams американского производства и Leopard немецкого производства станут мощным ударом, который поможет украинским военным вернуть и удержать больше территории, по сравнению со старыми советскими танками, которыми они пользуются сейчас».

Однако, по словам американских чиновников, украинских советников и помощников в Конгрессе США, высшие должностные лица по вопросам национальной безопасности обеих стран не решаются предоставить танки из-за проблем, связанных с обучением и логистикой.

По словам экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, танки западного образца значительно улучшат силы Украины, но необходима подготовка и логистическая цепь - дивизион М-1 может потреблять до 600 тыс. галлонов топлива в день - могут помешать продвижению Украины.