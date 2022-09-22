США и Германия тянут с предоставлением танков Украине из-за логистики
США и Германия медлят с предоставлением Украине современных танков M-1 Abrams и Leopard из-за проблем, связанных с обслуживанием и логистикой, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Издание пишет, что танки M-1 Abrams американского производства и Leopard немецкого производства станут мощным ударом, который поможет украинским военным вернуть и удержать больше территории, по сравнению со старыми советскими танками, которыми они пользуются сейчас».
Однако, по словам американских чиновников, украинских советников и помощников в Конгрессе США, высшие должностные лица по вопросам национальной безопасности обеих стран не решаются предоставить танки из-за проблем, связанных с обучением и логистикой.
По словам экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, танки западного образца значительно улучшат силы Украины, но необходима подготовка и логистическая цепь - дивизион М-1 может потреблять до 600 тыс. галлонов топлива в день - могут помешать продвижению Украины.
Например, M-1 представляют собой совсем другую систему, чем танки советской эпохи, которыми сейчас пользуется Украина, и нуждаются в значительном техническом обслуживании и логистической поддержке.
Один из источников сообщил, что это достаточно сложная задача - доставить Украине не только танки американского производства, но и запчасти для их обслуживания.
По словам чиновника, для боевых действий Leopard могут подойти больше, поскольку они похожи на танки, которыми уже пользуется Украина, и требуют меньше топлива, чем «Абрамсы». Однако Германия неоднократно отклоняла просьбу Украины о предоставлении танков.