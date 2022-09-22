Милонов попросил отправить его на «спецоперацию»
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что 4 депутата Госдумы написали заявления с просьбой отправить их служить в зону «спецоперации».
Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Все они из «Единой России». Их заявления должны рассмотреть в Минобороны России.