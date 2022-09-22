Трагически погиб рабочий в Сумгаите

В четверг, 22 сентября, в прокуратуру Сумгаитского района поступила информация о смерти в больнице 29-летнего Гюлоглана Аллахвердиева.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, следствием было установлено, что Г.Аллахвердиев в ходе строительных работ завода, принадлежащего компании «İdeal Kərpic Zavodu», расположенного в поселке Тагиев, упал с высоты 5 метров и скончался от полученных травм.

По данному факту в Сумгаитской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По факту ведется расследование.