МЧС обратилось к населению из-за нестабильной погоды в Азербайджане

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с ночи с 23 на 24 сентября и до 26 числа ожидается нестабильная погода, дожди, грозы, в отдельных районах осадки будут интенсивными, выпадет град, в некоторых горных реках ожидаются сели и паводки, местами будет дуть сильный ветер. В связи с этим МЧС призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности». Об этом говорится в обращении МЧС Азербайджана к населению.

Отмечается, что в целях защиты от паводков и селей, вызванных ливневыми дождями, рекомендуется держаться подальше от подверженных наводнениям мест, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту.

«Кроме того, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Для защиты от грозовой опасности рекомендуется отключить электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к ЛЭП и антеннам, не прятаться под высокими деревьями для укрытия, а выбрать для этого низкое место, находясь в автомобиле, остановить его, закрыть окна и дождаться прекращения молнии», - говорится в сообщении.