Сотрудники «Газпрома» не поедут на фронт

Сотрудники «Газпрома» начали получать уведомления о том, что они «находятся на специальном воинском учете» и защищены от мобилизации на год, сообщают российские СМИ.

«Уважаемые коллеги! Сообщаем, что вы состоите на специальном воинском учете (забронированы), что дает право на отсрочку от призыва по мобилизации на двенадцать месяцев», – говорится в тексте письма.

Согласно разъяснению Минобороны РФ, отсрочку от призыва на фронт получат «забронированные граждане», в том числе работники предприятий оборонной промышленности.