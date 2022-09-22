Жапаров рассказал, что не может отпустить Атамбаева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, когда может быть освобожден бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По словам главы государства, «все эти политические дела» были заведены до того, как он возглавил страну. «Они уже ведутся от 3 до 12 лет. Я всегда говорю судьям, чтобы не было как раньше, когда раздавали приказы из Белого дома. Судьи четко выполняют свою работу. К примеру, Атамбаева оправдали же по октябрьским событиям, по школе в Калыс-Ордо и незаконной выдаче паспортов. Почему вы это не видите? Если бы осудили, то заявили бы о политическом заказе. Никто не сказал, что его справедливо оправдали. Нужно быть справедливыми», - заявил Жапаров.

Кроме того, он затронул тему июньских событий и заявил, что не вмешивается в работу судей. «Есть требование народа о том, чтобы поставили точку в деле по июньским событиям. Прокуратура расследовала и направила в суд. Пусть суд и поставит точку. Пусть виновные понесут наказание, а невиновных оправдают. Мы не вмешиваемся в работу судей, только поэтому оправдали по некоторым делам», - подчеркнул президент.