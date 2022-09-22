МЧС Азербайджана спасло 5 человек за прошедшие сутки

На основании звонков, поступивших на горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112», соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по факту возникновения 35 пожаров и 4 случаев, когда люди оказались в беспомощной ситуации. В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.

Всего за прошедшие сутки силами МЧС спасено 5 человек, 3 из которых несовершеннолетние.