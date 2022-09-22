Согласно условиям, если у клиента несколько дебетовых карт Birbank Visa, то будет учитываться сумма всех транзакций. Акция проводится в партнерстве с Visa и FIFA, в ней не участвуют карты рассрочки. Победители будут объявлены через 14 дней после окончания акции.

Главным призом акции, которая продлится до 31 октября 2022 года, является путевка на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Среди прочих призов - 2 ноутбука Apple Macbook Pro, 7 смартфонов iPhone 13, 15 умных часов Apple Watch и 25 наушников Apple Airpods.

Напомним, что все разновидности карты Birbank предлагаются в двух типах - дебетовая и карта рассрочки. Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а Birbank Miles - мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 4000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается. Держатели дебетовых карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии. Держатели карт рассрочки Birbank могут пользоваться льготным периодом до 63 дней.

Карта Birbank имеет множество плюсов, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.