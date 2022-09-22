Арестованные на протестах россияне жалуются на условия содержания

11:52

Арестованных на акциях против мобилизации жителей Петербурга держат в нечеловеческих условиях, их заперли в грязных помещениях и не дают спать уже больше суток, сообщают российские СМИ.

По словам задержанных из Санкт-Петербурга, их ни разу нормально не покормили и заставили 50 человек ночевать в одном помещении. Кроме того, сутки после задержания их продержали в автобусах. «В отделе полиции № 3 задержанные ночевали вшестером на одной скамейке. Силовики налили им немного воды из-под крана и не предоставили еды, несмотря на обещания», - рассказывают задержанные.