Арестованные на протестах россияне жалуются на условия содержания
Арестованных на акциях против мобилизации жителей Петербурга держат в нечеловеческих условиях, их заперли в грязных помещениях и не дают спать уже больше суток, сообщают российские СМИ.
По словам задержанных из Санкт-Петербурга, их ни разу нормально не покормили и заставили 50 человек ночевать в одном помещении. Кроме того, сутки после задержания их продержали в автобусах.
«В отделе полиции № 3 задержанные ночевали вшестером на одной скамейке. Силовики налили им немного воды из-под крана и не предоставили еды, несмотря на обещания», - рассказывают задержанные.
Они также рассказали, что силовики угрожали отправить их в спецприемник в Пскове, так как в Петербурге закончились места.
В невыносимых условиях также оказались протестующие, которых привезли во второй отдел полиции в Петербурге. 26 задержанным отказались дать постельные принадлежности и оставили спать на полу в очень грязном помещении. «Учитывая, что вместо туалета - дырка в полу, возле которой лужи мочи, которые разносятся ногами по всему полу помещения, который не мылся пару дней, условия сна на полу неприемлемы», - передают слова одного из арестованных российские журналисты.
Отмечается, что в Москве арестованных после решения Головинского районного суда уже больше 10 часов держат в автозаке возле спецприемника Сахарово.