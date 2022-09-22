Ульвия Худиева, собкор 11:55

Проблема с непрекращающимися заторами в Баку особенно обострилась с началом учебного года. За последние 7-8 дней передвижение из одного места в другое, особенно в часы пик, превратилось в почти неразрешимую проблему. Наиболее невыносимая ситуация сложилась на станциях метро «Кёроглу» и «20 Января». Наблюдения наших сотрудников показывают, что примерно с 07:00 утра на станции «Кёроглу» начинается экстремальный пассажиропоток, связанный еще и с тем, что на эту станцию приходится одновременный приток пассажиров, прибывающих из пригородов Баку. В частности, на станцию «20 Января» устремляются главным образом те, кто спешит на работу или занятия из Сумгаита, Хырдалана и Сулутепе. Из-за удручающих пробок на улицах Баку самым надежным видом транспорта остается метро. Однако в часы пик, похоже, даже подземка не справляется с непрекращающимися потоками пассажиров.

Что же касается ситуации с наземными видами транспорта, то здесь все намного хуже. Так, в последнее время появились жалобы, связанные с сокращением на многих маршрутах количества автобусов. Например, стало намного меньше автобусов на маршруте №160 из поселка Бина до транспортно-обменного пункта «Кёроглу». В результате многие жители поселков Сураханы и Раманы не могут утром добраться до станции метро «Кёроглу, поскольку все автобусы, курсирующие до этой станции по маршрутам №171 и №136 от Бина, Мардакяна и других пригородных населенных пунктов забиты, что называется, под завязку. В последнее время многие бакинцы жалуются на ощутимое уменьшение количества автобусов на многих маршрутах. По некоторым данным, пассажирские перевозчики сознательно сокращают количество транспортных средств, поскольку считают крайне невыгодными существующие цены за проезд. В результате некоторые компании выставили свои автобусы на продажу.

К примеру, Азадхан Ханмамедов, один из перевозчиков и глава ООО «Азланд Плаза», сообщил в пресс-релизе, что выставил на продажу несколько своих автобусов. В ООО «Чинар Транс» нам сказали, что они, как, впрочем, и другие перевозчики, находятся в сложной ситуации, поскольку не могут при цене автобусного билета в 30 копеек окупить свои расходы. А компания «Халик Фаигоглу», располагающая парком из 423 автобусов, и вовсе планирует продать 191 автобус Daewoo. И хотя эксперты убеждают бакинцев, что оптимальный способ борьбы с заторами на дорогах – это пользование общественным транспортом, многие сегодня видят выход из ситуации в приобретении личных автомобилей. Ясин Мустафаев, эксперт по вопросам транспорта, сказал в интервью haqqin.az, что проблема пробок в крупных городах существовала всегда и никуда не денется в будущем. Другое дело, что пробки не должны приводить к транспортному коллапсу, и проблема эта нуждается в соответствующем регулировании. Чтобы решить ее хотя бы частично, необходимо определить причины и принять меры по их нейтрализации.