В Ходжалинском районе обнаружены армянские мины-ловушки фото
Инженерно-укрепленные подразделения азербайджанской армии обнаружили пять противопехотных мин-ловушек, закопанных армянскими воинскими формированиями в направлении Ходжалинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
В ведомстве заявили, что мины были обнаружены инженерными укреплениями азербайджанской армии, извлечены и обезврежены с соблюдением всех правил безопасности.
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