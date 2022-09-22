Польша и страны Балтии настаивают на ужесточении антироссийских санкций

Ряд государств Евросоюза, включая Польшу и страны Балтии, требуют от коллег по блоку ввести более жесткие санкции против России после объявления мобилизации в этой стране, передает издание Financial Times.

Сообщается, что данные страны представили список мер, в числе которых исключение новых банков из системы SWIFT, запрет на импорт российских алмазов, ограничения на продажу предметов роскоши, ограничения в области IT, кибербезопасности, программного обеспечения.

Аналогичные санкции предлагается ввести и против Беларуси.