Лукашенко о мобилизации в Беларуси

В Беларуси не будет никакой мобилизации, заявил президент страны Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

Белорусский лидер констатировал, что некие «оппоненты» пытаются «за что-то уцепиться» и развивают тезис о том, что и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», - сказал Александр Лукашенко.