Синоптики о погоде в Баку на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер, передает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 19-21, днем - 23-25 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.