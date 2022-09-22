Ильхам Алиев написал королю Саудовской Аравии

«От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником Саудовской Аравии – Днем провозглашения Королевства.

Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют дружеские и братские отношения. Наш постоянно расширяющийся политический диалог, высокий уровень межгосударственных связей вносят большой вклад во всестороннее развитие нашего сотрудничества. Приятно, что в настоящее время наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно развивается». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном королю Саудовской Аравии Салману бин Азизу Аль-Сауду.

Глава государства отметил, что азербайджанский народ никогда не забудет постоянную поддержку и справедливую позицию Саудовской Аравии в отношении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.

«Восстановление территориальной целостности нашей страны еще больше расширило наши возможности сотрудничества в экономической сфере, особенно в энергетической. В то же время строительство ветряной электростанции в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power является ярким примером эффективного сотрудничества в области возобновляемой энергии. Уверен, что в соответствии с волей наших братских народов дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, двустороннее и многостороннее сотрудничество и впредь будут расширяться и укрепляться совместными усилиями», - говорится в письме Ильхама Алиева.