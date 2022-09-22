Россия потратит на войну в 7 раз больше, чем на здравоохранение

Расходы на национальную оборону на 2022 год в госбюджете России составят 4,7 триллиона рублей, сообщает Минфин страны.

По сравнению с изначальным планом ассигнования вырастут на треть, или 1,2 триллиона рублей - сумму, близкую к годовому бюджету всей системы высшего образования в стране (1,4 трлн рублей).

Войну, если верить проекту казны, власти планируют продолжать еще как минимум год. В 2023 году расходы на «национальную оборону» увеличатся до 5 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше суммы, которую закладывали в закон о бюджете на 2022-24 гг.