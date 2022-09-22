Россия потратит на войну в 7 раз больше, чем на здравоохранение
Расходы на национальную оборону на 2022 год в госбюджете России составят 4,7 триллиона рублей, сообщает Минфин страны.
По сравнению с изначальным планом ассигнования вырастут на треть, или 1,2 триллиона рублей - сумму, близкую к годовому бюджету всей системы высшего образования в стране (1,4 трлн рублей).
Войну, если верить проекту казны, власти планируют продолжать еще как минимум год. В 2023 году расходы на «национальную оборону» увеличатся до 5 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше суммы, которую закладывали в закон о бюджете на 2022-24 гг.
Лишь с 2024 года финансирование российской армии начнет плавно сокращаться - до 4,6 трлн рублей, а в 2025-м - до 4,2 трлн.
За два года бюджет потратит на «военную машину» почти 10 триллионов рублей, что в 7 раз больше годовых расходов федеральной казны на здравоохранение (1,4 трлн рублей), в 20 раз больше годового финансирования системы ЖКХ (0,5 трлн рублей) и почти в 1,5 тысячи раз выше суммы, которая выделяется на развитие собственного производства лекарств (6,7 млрд рублей в 2022 году).