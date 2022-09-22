Сахиль Бабаев принял граждан в Хызы фото
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел индивидуальный прием жителей Хызинского и Сиязанского районов.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, перед приемом С.Бабаев и глава Исполнительной власти района Хазар Асланов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Хызы.
В ходе приема граждане обратились с вопросами о жилищном обеспечении, оценке инвалидности, адресной государственной социальной помощи и по другим вопросам. Отмечается, что часть обратившихся граждан является членами семей шехидов и ветеранами войны. В ходе приема были рассмотрены обращения и приняты соответствующие меры.