Лукашенко заявил, что «тот, кто должен сидеть, будет сидеть»

«Амнистия и помилование не являются предметом торга для белорусских властей. Я не торгуюсь с людьми. Поэтому никакого торга здесь нет и быть не может. Я не буду торговаться, даже если за этим будет какая-то там выгода. Но там, где можно пойти на какой-то компромисс, надо идти. Это же наше общество, они рано или поздно все равно выйдут», - сказал Лукашенко белорусским журналистам.

При этом лидер страны подчеркнул, что «настоящим преступникам прощения быть не должно». Ведь были люди, которые действительно заблудшими были. Некоторые так-сяк: наверное, власть не удержится, и я пойду (на протесты). Тот, кто должен сидеть, будет сидеть», - заявил он.