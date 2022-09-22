Для сообщников Рамина Гаджилы потребовали суровое наказание

Как сообщает корреспондент haqqin.az из зала суда, в ходе процесса выступил прокурор и потребовал приговорить Асадова к 8 годам и 6 месяцам, Дадашова к 8 годам, а Сафаралиева к 7 годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Акифа Асадова, Нармины Дадашовой и Азиза Сафаралиева, обвиняемых в мошенничестве.

Напомним, что в ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджилы, председатель Общественного объединения «Молодежное научное и культурное развитие» Сардар Искендеров, представители ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель HMH Baku Travel Нармина Дадашева, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов организовывали незаконную миграцию заявителей путем подделки и продажи фальшивых выписок со счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, писем-обращений в правоохранительные органы, медицинских справок и других официальных документов.

Рамину Гаджилы, неоднократно судимому за подобные действия, а также другим вышеуказанным лицам предъявлено обвинение по статье 178.3.1 (мошенничество в составе организованной группы) и другим статьям Уголовного кодекса. В отношении них были выбраны меры пресечения в виде ареста и подписок о невыезде.