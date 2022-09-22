Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 14:31

Как утверждают мировые СМИ на английском, арабском, русском, украинском и других языках, ссылающиеся на информацию англоязычного израильского издания The Times of Israel, Украина получает израильские системы перехвата вражеских дронов, а поставки осуществляются через Польшу, поскольку именно таким образом экспортеры обходят запрет на продажу передовых технологий. Расследование об израильских оружейных поставках Украине, названное Israeli defense firm selling anti-drone systems to Ukraine by way of Poland, вышло в свет еще 12 сентября, а сегодняшний интерес к нему, вероятно, возник после того, как стало известно, что Россия начала применять в Украине боевые дроны иранского производства.

В частности, системы ПВО украинской армии уже сумели уничтожить несколько иранских БПЛА "Шахед-129". Тани Гольдштейн, автор расследования, опубликованного на страницах The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленные источники в израильском Министерстве обороны, указывает, что одна из израильских оборонных компаний легально поставляет системы Anti-Dron в Польшу, а уже оттуда, негласно, это оружие передается Украине. Причем в Иерусалиме знают об этой схеме, но предпочитают не обращать на нее внимание. Впрочем, представители компании-производителя уже поспешили заявить, что им ничего не известно о том, как именно Польша распоряжается оружием, предоставленным ей по официальному контракту. В Министерстве обороны Израиля от комментариев по поводу публикации в Times of Israel воздержались. Согласно официальной версии, Израиль не поставляет оружие ни одной из конфликтующих сторон. На этом основании, в частности, Украине было отказано в поставках противоракетной системы "Железный купол", за что Израиль был подвергнут публичной критике посольства Украины в Тель-Авиве.