Как утверждают мировые СМИ на английском, арабском, русском, украинском и других языках, ссылающиеся на информацию англоязычного израильского издания The Times of Israel, Украина получает израильские системы перехвата вражеских дронов, а поставки осуществляются через Польшу, поскольку именно таким образом экспортеры обходят запрет на продажу передовых технологий.

Расследование об израильских оружейных поставках Украине, названное Israeli defense firm selling anti-drone systems to Ukraine by way of Poland, вышло в свет еще 12 сентября, а сегодняшний интерес к нему, вероятно, возник после того, как стало известно, что Россия начала применять в Украине боевые дроны иранского производства.