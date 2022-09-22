Названа стоимость билета в Баку для россиян

Стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для граждан России страны возросла в десять раз после того, как в стране объявили мобилизацию, сообщают российские турфирмы.

В частности, говорится в информации, стоимость перелета в Баку на ближайшие даты составляет до 115 тыс. рублей (около 1,92 тыс. долларов США), Стамбул - до 100 тыс. рублей (около 1,68 тыс. долларов США). Стоимость билета в Тель-Авив стартует от 378 тыс. рублей (около 6,3 тыс. долларов США), в Дубай – от 373 тыс. рублей (около 6,2 тыс. долларов США), в Астану – от 134 тыс. рублей (около 2,24 тыс. долларов США).

Дешевле всего обойдутся авиабилеты в Ереван – 65 тыс. рублей (около 1,1 тыс. долларов США) и Ташкент – 60 тыс. рублей (около 1 тыс. долларов США).

Представитель компании пояснил, что при анализе учитывались цены как на прямые рейсы, так и на стыковочные. «Стоимость перелета выросла примерно в десять раз», – добавили в Biletix.