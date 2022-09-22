Джейхун Байрамов и Амир Абдоллахиан обсудили армянские провокации
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провели двустороннюю встречу. Об этом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана написал в своем Twitter.
Он отметил, что обсудил с иранским коллегой азербайджано-иранские отношения, а также региональные вопросы.
Министр Байрамов также заявил, что рассказал Абдоллахиану о последних армянских провокациях, совершенных на границе с Азербайджаном.