Джейхун Байрамов и Амир Абдоллахиан обсудили армянские провокации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провели двустороннюю встречу. Об этом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана написал в своем Twitter.

Он отметил, что обсудил с иранским коллегой азербайджано-иранские отношения, а также региональные вопросы.

Министр Байрамов также заявил, что рассказал Абдоллахиану о последних армянских провокациях, совершенных на границе с Азербайджаном.