Что обсудили Ягуб Эюбов и Мгер Григорян в Москве? фото
В Москве в рамках Экономического совета СНГ состоялась короткая встреча вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном, передает АПА.
Во время перерыва после заседания совета, проведенного в узком формате, Ягуб Эюбов и Мгер Григорян побеседовали около четырех минут. Затем вице-премьеры приняли участие в заседании Экономического совета СНГ в расширенном составе.
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