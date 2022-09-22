Пилотов «Аэрофлота» пересадят на истребители

Сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат в течение суток после объявления мобилизации в стране, пишут российские СМИ.

Источники издания сообщают, в трех компаниях допустили, что потенциально могут мобилизовать 50–80% сотрудников.

Источник, близкий к группе «Аэрофлот», предположил, что мобилизация затронет более чем половину штата самой компании, а также «Победы» и «России», которые входят в одну группу.