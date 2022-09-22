Генпрокуратура предупредила руководителя Youtube-канала

Основатель канала в YouTube «Канал 13» Азиз Оруджев предупрежден Генпрокуратурой Азербайджана.

Сообщается, что в нарушение требований законов Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» и «О национальной безопасности» на канале YouTube под названием «Канал 13» были размещены видеоролики, в которых основатель Азиз Оруджев наносит ущерб деловой репутации азербайджанской армии, а также бросает тень на работу, проводимую в направлении укрепления обороноспособности государства.

В соответствии со статьей 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре» Азизу Оруджеву было объявлено предупреждение. После предупреждения эта информация была удалена с канала.