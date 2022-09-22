Отдел информации 15:32

Близится вторая годовщина начала 44-дневной Отечественной войны, которая стала трагической и одновременно славной страницей в истории азербайджанского народа. В преддверии знаменательной даты в Исполнительной власти Баку состоялась очередная встреча c членами семей шехидов, отдавших жизнь во имя освобождения Родины. Согласно информации пресс-службы мэрии Баку, участники встречи почтили минутой скорбного молчания светлую память шехидов, после чего был продемонстрирован документальный фильм о героизме наших солдат и значении добытой ими победы для народа Азербайджана. Встречая гостей, глава города, Эльдар Азизов, отметил, что два года назад наша страна разгромила врага в 44-дневной войне, освободив от многолетней оккупации свои территории.

«Это была первая за последние двести лет славная победа Азербайджана над историческим противником», - подчеркнул Эльдар Азизов. Отдавая дань героизму и беспримерному мужеству азербайджанских солдат, мэр Баку отметил, что победа над оккупантом стала возможной благодаря продуманной и целенаправленной политике руководства страны, которая привела в итоге к бурному социально-экономическому расцвету Азербайджана. «Была построена сильная экономика, на базе которой создана мощная, современная армия, а также сформирована правовая база для освобождения азербайджанских земель от многолетней оккупации», - заявил мэр азербайджанской столицы.

Эльдар Азизов добавил, что в ходе Отечественной войны глава государства, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Ильхам Алиев проявил себя не только как выдающийся общественно-политический деятель, но и как талантливый полководец, под руководством которого была одержана убедительная победа над врагом и освобождены территории страны. «Задача истинного, а не мнимого полководца заключается не только в разгроме противника, но и в сохранении жизни своих солдат, - отметил Эльдар Азизов. - Понятно, что еще не обнародована большая часть работы, проделанной по перевооружению нашей армии, решению экономических, логистических, международных вопросов, координации между видами и родами войск… Но именно комплексное решение этих вопросов, осуществленное президентом Ильхамом Алиевым, позволило нам достичь этой долгожданной победы, освободить оккупированные территории и сохранить при этом жизни тысяч наших солдат. Азербайджанский народ никогда этого не забудет! Победа нашей славной азербайджанской армии, безусловно, войдет в историю мировых войн. Ее будут изучать будущие поколения военных разных стран. Ведь победа эта была достигнута над врагом, который на протяжении трех десятилетий строил на оккупированных азербайджанских землях глубоко эшелонированную, многократно укрепленную оборону. Все эти годы международные эксперты уверяли мировое сообщество, что азербайджанской армии не удастся прорвать эту оборону. Но наша героическая армия сделала это, причем с минимальными потерями. Скажу вам как профессиональный историк: не было еще в летописи человечества примера, когда атакующая армия понесла потерь меньше, чем обороняющаяся. Но именно это и сделала наша армия, наши герои!»