Россия потратит рекордную сумму на полицию

В 2022 году федеральный бюджет России потратит 4,2 триллиона рублей на содержание МВД, Росгвардии, органов безопасности, прокуратуры и судебных органов, говорится в материалах российского Минфина.

Сообщается, что данные расходы вырастут в 1,5 раза, что является рекордным повышением за все время ведения статистики.

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда в ответ на протесты финансирование силовиков увеличили на 46%.