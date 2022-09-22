ВСУ освободили село в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области освободили село Яцковка, а также вернули контроль над позициями возле Бахмута, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
По словам Громова, украинские бойцы установили полный контроль над селом Яцковка, расположенного через реку Оскол от Харьковской области.
«В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка», - сообщил он.