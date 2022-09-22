Российский олигарх помог освободить британских добровольцев

Попавший под западные санкции бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович сыграл «ключевую роль» в освобождении пяти британцев, которые были в плену россиян в Украине, сообщило издание The Sun Daily.

Один из освобожденных британцев, Джон Хардинг, заявил, что российский олигарх представился другому заключенному Шону Пиннеру после того, как они сели на рейс в Эр-Рияд.

По словам Хардинга, он сам разговаривал с помощником Абрамовича, который рассказал ему об участии российского олигарха в их освобождении.