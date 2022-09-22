В ходе протестов в Иране погибло более 30 человек

В Иране шестой день продолжаются протесты из-за гибели 22-летней Мехсы Амини, задержанной полицией нравов. В ходе протестов погиб уже 31 человек, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на местных правозащитников.

Напомним, что в связи с убийством сотрудниками полиции морали 22-летней Мехсы Амини десятки городов Ирана охватили самые масштабные с 2018 года забастовки и демонстрации протестов. Митинги проходят в Тегеране, Исфахане, Реште, Карадже, Тебризе, Мешхеде, Бирджанде, Кише, Кермане, Керманшахе, Ардебиле, Исфахане, Урмии, Казвине, Зенджане, Иламе, Сари, Араке, Хамедане и других городах.