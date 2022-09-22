Авиакомпания AZAL и первый низкобюджетный авиаперевозчик страны Buta Airways одержали победу в номинациях международной премии Skytrax 2022 World Airline Awards - «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» и «Лучшая лоукост авиакомпания Центральной Азии и СНГ». Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Авторитетная организация в сфере аудита услуг авиакомпаний Skytrax вновь высоко оценила нашу деятельность. Отмечу, что все достижения и успехи AZAL стали возможными благодаря заботе и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Победа в этих номинациях имеет важное значение для нас. Это гарантия надежности и превосходного качества, предоставляемого азербайджанскими авиакомпаниями, а также свидетельство их признания на международной арене. AZAL непрерывно трудится над усовершенствованием бренда и всегда внимателен к своим пассажирам», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Получить награду «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» в 11-й раз – это фантастическое достижение авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии». Несмотря на все вызовы последних 18 месяцев, поддержка со стороны пассажиров ценна для руководства и всего коллектива «Азербайджанских Авиалиний», - сказал исполнительный директор Skytrax Эдвард Плейстед.