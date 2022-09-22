Задержан виновник гибели студента и сотрудницы Таможенной академии ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших в результате ДТП в Баку.

Один из них - сотрудник Государственной таможенной академии, а другой - студент.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли сообщил Oxu.Az, что в ДТП погибли сотрудница академии Севги Расулова (1975 г.р.) и студент II курса Эльвин Азизли (2004 г.р.).

«Они вышли из автобуса и хотели перейти дорогу. В это время их сбил КАМАЗ», - сказал он.

Отметим, что водитель грузовика Фирдовси Эйвазов задержан. 

*      *      * 16:35 

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщают местные СМИ, в Сабунчинском районе Баку перед Государственной таможенной академией автомобиль сбил двух студентов.

Отмечается, что от полученных травм молодые люди скончались на месте. К месту происшествия привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы и бригад медицинской помощи.

Уточняются личности погибших. Известно, что они являются студентами Государственной таможенной академии.

По факту проводится расследование.