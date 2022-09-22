Задержан виновник гибели студента и сотрудницы Таможенной академии ОБНОВЛЕНО
Стали известны личности погибших в результате ДТП в Баку.
Один из них - сотрудник Государственной таможенной академии, а другой - студент.
Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли сообщил Oxu.Az, что в ДТП погибли сотрудница академии Севги Расулова (1975 г.р.) и студент II курса Эльвин Азизли (2004 г.р.).
«Они вышли из автобуса и хотели перейти дорогу. В это время их сбил КАМАЗ», - сказал он.
Отметим, что водитель грузовика Фирдовси Эйвазов задержан.
* * * 16:35
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщают местные СМИ, в Сабунчинском районе Баку перед Государственной таможенной академией автомобиль сбил двух студентов.
Отмечается, что от полученных травм молодые люди скончались на месте. К месту происшествия привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы и бригад медицинской помощи.
Уточняются личности погибших. Известно, что они являются студентами Государственной таможенной академии.
По факту проводится расследование.