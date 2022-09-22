Минэкологии закрыло незаконные угольные скважины в лесу

Как передает haqqin.az, об этом сообщила организация «Экофронт». По словам активистов организации, территория, где добывается уголь, окружен лесом и кустарником. Если вспыхнет пожар, он может распространиться на гору Ниялдаг.

В организации отметили, что не знают, на балансе какой организации находится данная территория: «На происходящее должен кто-то отреагировать. Такая же ситуация в большинстве сел в лесах Исмаиллы».

В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили haqqin.az, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Госслужбы экологической безопасности министерства, на земельном участке, который относится к муниципалитету села Таглабиян, были обнаружены 4 печи и угольные скважины, незаконно производящие древесный уголь.

Сотрудник службы Бахруз Магомедов сообщил, что обнаруженные угольные скважины закрыты, а собранные документы направлены в Исмаиллинское районное управление полиции для выявления виновных.