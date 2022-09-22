Обновленный сайт «Azeriqaz» сохранил старое название и получил новые функции

Генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев сегодня в ходе акции «Открытые двери» презентовал журналистам обновленный веб-сайт производственного объединения. Он отметил, что свое название интернет-ресурс сохранит, но при этом позволит еще больше повысить доступность услуг для населения. После выступления гендиректора состоялась обширная презентация обновленного веб-сайта azeriqaz.az. Представителям СМИ рассказали о новых возможностях, которые он открывает для абонентов.

Было отмечено, что теперь абоненты смогут находить ответы на ряд запросов, не выходя из дома, и в одно касание получать другую интересующую их информацию.

После презентации Руслан Алиев ответил на вопросы журналистов.