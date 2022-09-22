Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:10

По мере того, как Россия в надежде переломить ход «специальной операции» в Украине форсирует мобилизацию резервистов, тема военной угрозы, нависшей над Грузией, становится все более актуальной. Как стало известно, в последние несколько недель политические силы, близкие к правящей партии «Грузинская мечта», выражают озабоченность тем, что США вынуждают Грузию открыть против России «второй фронт» – факт, который руководство правящей в Грузии партии не отрицает. Суть призыва США к официальному Тбилиси понятна даже тем, кто далек от большой политики – советуя Грузии «открыть второй фронт против России», американцы, по сути, предлагают ей, используя вовлеченность Москвы в войну с Украиной, возобновить боевые действия против сепаратистских регионов Южной Осетии и Абхазии, поддерживаемых Российской Федерацией.

Эту информацию обнародовали Гурам Мачарашвили, Созару Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили – четыре депутата от «Грузинской мечты», известные своей жесткой антизападной позицией, которые отделились от правящей партии и создали движение «Народная власть». Именно эта «четверка» направила открытое письмо в посольство США в Тбилиси, в котором обвинила Соединенные Штаты в том, что они «используют Грузию в своих интересах». В частности, авторы открытого письма поставили под сомнение недавнее заявление посла США Келли Дегнан о том, что за 30 лет независимости Грузия получила от США финансовую помощь в размере шести миллиардов долларов США. «Даже если это так, - пишут лидеры «Народной власти», - Америка выделила эти деньги для удовлетворения собственных политических интересов, а вовсе не ради благополучия грузинского народа». По подсчетам четверки, которая, впрочем, не ссылается на официальные данные или источники, США на самом деле выделили Грузии не 6, а 4,5 миллиарда, причем «на руки» – только 3,5 миллиарда. Авторы письма не скрывали досады по поводу того, что «Грузинская мечта» получила из этой суммы только 1,1 миллиарда, а остальные ушли на счета «авторитарного режима Михаила Саакашвили». Вдобавок депутаты выставили послу США «встречный иск», напомнив о службе воинского контингента Грузии в международных миссиях в Афганистане и Ираке, которую четыре лидера «Народной власти» «оценили» в 2,5 миллиарда долларов. И это не считая выплаты компенсаций раненым и семьям погибших.

«Так кто же с 2013 года получил больше материальной выгоды – Грузия от Америки или Америка от Грузии? - спрашивают авторы письма и сами же отвечают. – Конечно же, Соединенные Штаты!» Далее четыре депутата грузинского парламента развили мысль о том, что выделяемые США деньги шли, главным образом, на усиление американской агентуры в Грузии и финансирование НПО, которые ведут кампанию против грузинской православной церкви (!), а также выступают за «открытие второго фронта против России». В конце авторы открытого письма потребовали от дипломатического представительства США более детального отчета о том, куда и на какие цели тратятся в Грузии деньги американских налогоплательщиков. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поддержал заявления, сделанные от имени движения «Народная сила», заявив, в частности, что позиция четырех депутатов совпадает с позицией правящей партии. Отвечая на вопросы журналистов по поводу «четверки», Кобахидзе отметил, что их голоса в парламенте важны для партии власти.

«Хотя они и покинули «Грузинскую мечту», но по-прежнему являются частью парламентского большинства», - подчеркнул председатель «Грузинской мечты». Кобахидзе напомнил, что в принципе их мнения с «четверкой» разошлись лишь по форме огласки закулисных дискуссий, в том числе по вопросам открытия пресловутого «второго фронта». Накануне Кобахидзе также убеждал журналистов, что представители властей Украины, как и некие другие силы, толкают Грузию к открытию «второго фронта» и движению в направлении отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Кобахидзе даже предложил провести референдум по вопросу открытия «второго фронта» в Грузии. «Мы можем провести опрос, плебисцит: хочет ли народ, чтобы в Грузии открылся второй фронт против России? - сказал председатель «Грузинской мечты». – Возможно, мы последуем тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ примет решение, разделяет ли он позицию высокопоставленных чиновников Украины или нашу позицию по отказу от «второго фронта». В ответ посол США в Грузии Келли Дегнан отвергла обвинения в адрес Вашингтона, назвав «абсурдными» утверждения о том, что Штаты пытаются заставить Грузию открыть «второй фронт» против России. Келли Дегнан открыто заявила, что позиция представителей правящей грузинской партии вызывает в Вашингтоне серьезные вопросы.

В рядах оппозиции открытое письмо «четверки» и поддержка Кобахидзе вызвали нескрываемое возмущение. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе убежден, что за всей этой антизападной риторикой стоит основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, поручение которого выполняет Кобахидзе. «То, что делает Ираклий Кобахидзе, это информационный терроризм. Что же касается позиций четверки, то она представляет собой либо вредителей, либо полезных идиотов. Другую оценку их утверждениям о том, что Европа толкает Грузию к войне для получения статуса кандидата (на членство в ЕС), дать нельзя. Все это может устраивать только одну сторону, и это – Россия», - заявил оппозиционер. Тема подготовки Грузии к открытию «второго фронта» против России «раскручивалась» и в сепаратистском регионе Абхазии. «США призывают Грузию к очередной авантюре против Абхазии и Южной Осетии», - утверждает Инал Ардзинба, глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия. По его словам, активное участие в этом процессе принимают американское посольство в Тбилиси и Агентство США по международному развитию (USAID). Ардзинба говорит, что в августе руководителем миссии USAID на Южном Кавказе был назначен Джон Пеннел, ранее работавший в Украине и Ливии.