Ильхама Алиева пригласили на саммит Лиги арабских государств
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств в качестве почетного гостя как нынешнего председателя Движения неприсоединения, пишет алжирская пресса.
Отмечается, что приглашение было вручено главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову в кулуарах 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Встреча глав МИД двух стран стала возможностью проконсультироваться и скоординировать действия относительно перспектив воплощения инициативы президента Абдельмаджида Теббуна, направленной на активизацию роли Движения неприсоединения в условиях нынешней напряженности на международной арене», - говорится в сообщении.