Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:32

Представитель Пентагона заявил, что угроза Владимира Путина применить ядерное оружие никоим образом не изменит позицию руководства США по Украине. «Это никак не изменит нашу приверженность продолжать тесно работать с нашими международными партнерами и союзниками, чтобы предоставить Украине все то, что ей необходимо для защиты своей страны», - объявил пресс-секретарь военного ведомства бригадный генерал Патрик Райдер.

Он также подчеркнул, что представители США сейчас обсуждают с украинским руководством детали поставок того, что стране потребуется в зимний период, который ожидается очень жестоким. «Мы уже поставляем значительное количество зимнего оборудования и, безусловно, продолжим эту помощь», - сказал Райдер. Нельзя утверждать, что ядерный шантаж Путина и объявленная им частичная мобилизация кого-то сильно напугала в Соединенных Штатах. Такое ощущение, что нечто подобное здесь ждали уже довольно давно. «Одно из следствий, объявленного российским президентом, заключается в следующем: у нас окончательно и бесповоротно рассеялись иллюзии в отношении того, что с ним удастся договориться, одновременно полностью прекратились разговоры о необходимости «спасти Путину лицо», - заявил haqqin.az на условиях анонимности один из представителей администрации США. Теперь речь идет прежде всего о том, каким может быть ответ Америки в случае, если Кремль все же решится применить в Украине тактическое ядерное оружие. «Загнанный в угол Владимир Путин стал значительно более опасным, чем прежде», – под таким заголовком The New York Times публикует статью своего колумниста Роджера Коэна. Автор напоминает собственный рассказ Путина из времен молодости о том, как однажды загнанная в угол крыса внезапно набросилась на него. Известнейший автор The Washington Post Дэвид Игнатиус анализирует проводящиеся референдумы в различных районах Украины, оккупированных российскими войсками. «Вы можете подумать, что у Путина по мере отступления его армии есть две опции – он может «урезать» свои цели в Украине или наоборот – начать эскалацию своих военных угроз против Запада. Но, похоже, что Путин стремится провести одновременно оба сценария», - пишет Игнатиус.

Что имеет в виду журналист? То, что, аннексировав эти регионы, Путин сможет заявить нации, что он добился целей своей специальной военной операции. А если ВСУ будут продолжать наносить удары по этим территориям, он начнет угрожать НАТО применением всех возможных видов оружия, сочтя, что альянс бьет уже непосредственно по России. Общеизвестно, что администрация Байдена не собирается признавать результаты «референдумов» и аннексию этих регионов – об этом вновь заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал меры России «актом страны, которая терпит военные и дипломатические неудачи». Но к угрозам Путина в Америке относятся крайне серьезно. «Нельзя отмахиваться от этих угроз», - предупреждает The Wall Street Journal. Но никто не отмахивается. Наоборот, в США нарастает число крайне резких заявлений с набором радикальных мер в отношении того, что следует сделать Байдену. Мэттью Крониг, профессор вашингтонского Georgetown University убежден, что если Россия использует тактическое ядерное оружие, США должны будут резко усилить поддержку Украине и нанести ограниченный удар по российским силам или базам, которые применили ядерное оружие. «Это будет калиброванным ответом: большая война еще не пришла, пока только ограниченный удар, - говорит Крониг. — Если вы – Путин, то что сделаете? Я не думаю, что запустите все свои ядерные ракеты по Америке». Автору хочется ответить: а кто его знает? Кремлевские пропагандисты, в частности, неистовая Марго Симоньян говорит, что у России только два выхода - победа в Украине или глобальная термоядерная война.