Bakcell рассказала подробности о сбое в сети

Как известно, услуги Bakcell были недоступны пользователям в вечерние часы 21 сентября по причине технической неисправности. Как сообщили haqqin.az в компании, в настоящее время Bakcell совместно с международными партнерами осуществляет целый ряд крупных проектов, направленных на дальнейшее улучшение качества сети и применение самых современных технологических решений.

Перебои в обслуживании, наблюдавшиеся в вечерние часы 21 сентября, были связаны с масштабными работами по модернизации, проводимыми совместно с Nokia. Технический персонал Bakcell и международная команда поддержки Nokia незамедлительно приступили к решению возникшей проблемы, благодаря чему удалось полностью устранить все технические неполадки.

Компания Bakcell приносит извинения всем абонентам за перебои в предоставлении услуг.