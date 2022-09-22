Варшаве не нужны бегущие от войны россияне
Польша не должна массово пускать убегающих от мобилизации россиян, заявил правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, которого цитируют польские СМИ.
«Допуск этих российских дезертиров в Польшу был бы большим риском и противоречил бы принятому несколько дней назад решению о том, что на данный момент российским гражданам могут выдаваться только гуманитарные визы, если это оправдано», - сказал он.
«Мы имеем дело с последствиями решения российских властей. Эту волну дезертирства нельзя рассматривать как бунт против российской власти или бунт против войны, которую Россия ведет против Украины», - сказал Жарин.
Чиновник подчеркнул, что нет достоверной информации, свидетельствующей о том, что эти люди хотят убежать, потому что они восстают против российских властей.
«Эти люди, видимо, хотят убежать, потому что боятся индивидуальной ситуации, связанной с призывом в армию. Мы категорически не должны массово допускать таких людей. Это люди, которые могут представлять опасность для нашей страны», - сказал он.