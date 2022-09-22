Варшаве не нужны бегущие от войны россияне

«Допуск этих российских дезертиров в Польшу был бы большим риском и противоречил бы принятому несколько дней назад решению о том, что на данный момент российским гражданам могут выдаваться только гуманитарные визы, если это оправдано», - сказал он.

«Мы имеем дело с последствиями решения российских властей. Эту волну дезертирства нельзя рассматривать как бунт против российской власти или бунт против войны, которую Россия ведет против Украины», - сказал Жарин.