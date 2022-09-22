Уроженец Гянджи превратился в главного поставщика наркотиков в немецком Ханау

В следующую среду, 28 сентября, в немецком городе Ханау (земля Гессен) состоится суд над уроженцем Азербайджана, которого считают одним из главных поставщиков наркотиков в городе.

Как сообщает издание Vorsprung, в деле фигурируют двое обвиняемых – уроженец города Гянджа в Азербайджане (1990 г.р.) и гражданин Германии (1994 г.р.).

В ходе задержания у уроженца Азербайджана было обнаружено 385 граммов марихуаны, 1,4 кг гашиша, 10 кг метамфетамина и около 200 грамм кокаина. Учитывая, что население Ханау едва превышает 85 тысяч человек, следователи уверены, что им удалось задержать основного поставщика и распространителя наркотиков.

Второй задержанный - гражданин Германии выступал в роли курьера и занимался развозом наркотиков. При задержании у него было обнаружено 23 тысячи евро наличных денег.